27 декабря 2016 года в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Оно проходило в Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По итогам этого заседания было принято решение об открытии в Самарской области двух монастырей. Таким образом, их число в нашем регионе увеличится до 9.
На официальном сайте Русской Православной Церкви (в Журнале Священного Синода № 132) опубликовано решение об открытии Покровского мужского монастыря в селе Чубовке и Никольского мужского монастыря в селе Богатом. Территориально оба монастыря принадлежат Кинельской епархии Русской Православной Церкви, которую возглавляет епископ Кинельcкий и Безенчукский Софроний.
Как пояснил секретарь епархиального управления, протоиерей Сергия (Ворожейкина), инициатива по открытию монастырей принадлежит самим прихожанам.
Покровский мужской монастырь появится при храме Покрова Пресвятой Богородицы, его настоятелем станет Пётр (Луканов). По словам протоиерея Сергия (Ворожейкина), монашеский комплекс почти готов.
Никольскиймужской монастырь откроется при храме Николая Чудотворца, его игуменом станетиеромонах Николай (Пашков), который сейчас занимает должность настоятеля храма.
15 ноября в селе Богатое, на улице Строителей планируется открытие «Дворца бокса». Богатовский район, можно сказать, спортивный район. Футбол, волейбол, хоккей, дзюдо, шахматы и вот ещё один вид спора приходит к нам – это бокс. Кто из мальчишек не мечтал быть как Валерий Попенченко, или как Костя Цзю, или как наши Самарские боксёры Василий Шишов, Олег Саитов. Так вот, есть реальная возможность стать великими бойцами. Для этого нужно записаться в секцию, постичь азы боксерского мастерства и неустанно работать под руководством опытных тренеров.
Кстати, на открытие «Дворца» обещал приехать Васи́лий Алекса́ндрович Шишо́в — знаменитый советский боксёр. Он выступал за сборную СССР в 1980-е годы. Чемпион мира, обладатель Кубка мира, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза.