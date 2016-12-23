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Понравилось:Не понравилось: 15 ноября в селе Богатое, на улице Строителей планируется открытие «Дворца бокса». Богатовский район, можно сказать, спортивный район. Футбол, волейбол, хоккей, дзюдо, шахматы и вот ещё один вид спора приходит к нам – это бокс. Кто из мальчишек не мечтал быть как Валерий Попенченко, или как Костя Цзю, или как наши Самарские боксёры Василий Шишов, Олег Саитов. Так вот, есть реальная возможность стать великими бойцами. Для этого нужно записаться в секцию, постичь азы боксерского мастерства и неустанно работать под руководством опытных тренеров. Кстати, на открытие «Дворца» обещал приехать Васи́лий Алекса́ндрович Шишо́в — знаменитый советский боксёр. Он выступал за сборную СССР в 1980-е годы. Чемпион мира, обладатель Кубка мира, трёхкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза.



