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27 декабря 2016 года в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Оно проходило в Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По итогам этого заседания было принято решение об открытии в Самарской области двух монастырей. Таким образом, их число в нашем регионе увеличится до 9.

На официальном сайте Русской Православной Церкви (в Журнале Священного Синода № 132) опубликовано решение об открытии Покровского мужского монастыря в селе Чубовке и Никольского мужского монастыря в селе Богатом. Территориально оба монастыря принадлежат Кинельской епархии Русской Православной Церкви, которую возглавляет епископ Кинельcкий и Безенчукский Софроний.

Как пояснил секретарь епархиального управления, протоиерей Сергия (Ворожейкина), инициатива по открытию монастырей принадлежит самим прихожанам.

Покровский мужской монастырь появится при храме Покрова Пресвятой Богородицы, его настоятелем станет Пётр (Луканов). По словам протоиерея Сергия (Ворожейкина), монашеский комплекс почти готов.

Никольский

мужской монастырь откроется при храме Николая Чудотворца, его игуменом станет

иеромонах Николай (Пашков), который сейчас занимает должность настоятеля храма.



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